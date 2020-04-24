Магазины вводят новые правила для покупателей на фоне COVID-19

На сегодняшний день медмаски можно найти лишь в одном проценте аптек в стране. Фото: unsplash

На сегодняшний день медмаски можно найти лишь в одном проценте аптек в стране. Фото: unsplash

В России некоторые гипермаркеты решили ввести новые правила для покупателей, запрещающие появляться в магазинах без защитных масок, предлагая приобрести их на входе.

Как сообщает «Коммерсантъ», такие ограничения намерена вести сеть гипермаркетов Globus во всех 17 гипермаркетах по России. Сейчас запрет на появление в магазине без масок действует только в одном, в Красногорске.

Издание сообщает, что обязательное ношение масок также хочет ввести сеть Billa, однако представитель сети опроверг эту информацию «Ленте.ру».

Сеть «Лента» заявила, что не собирается вводить подобные ограничения, а в «Азбуке вкуса» говорят, что покупателям дают бонусы на карту лояльности за посещение магазина в маске.

По данным «Известий», на сегодняшний день медмаски можно найти лишь в одном проценте аптек в стране. Маски стали чаще появляться в розничных магазинах, поскольку они могут себе позволить закупать индивидуальные средства защиты без необходимых документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как определить степень защиты маски.