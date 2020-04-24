Дональд Трамп предложил лечить коронавирус с помощью света

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе беседы с представителями СМИ заявил, что клетки коронавируса за минуту разрушаются при воздействии мощного света.

Американский лидер заявил, что этот факт может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Трамп предложил каким-то образом доставлять мощный свет в организм человека «через кожу или как-то еще», чтобы разрушать вирус. Также, по словам президента США, можно использовать внешнее «облучение» светом или ультрафиолетом.

Отметим, что в Америке статистика заболеваемости коронавирусом по-прежнему остается удручающей. Количество зараженных приближается к 850 тысячам человек, число погибших превысило 47 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп подписал указ о 60-дневной приостановке выдачи грин-карт в связи с пандемией коронавируса.