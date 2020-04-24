Названы районы Ленобласти с большим числом больных коронавирусом

В Ленинградской области подтверждено 615 случаев коронавируса. Лидерами по количеству зараженных стали Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Тосненский районы.

Коронавирус выявлен в шестнадцати районах Ленинградской области. Больше всего случаев заражения зарегистрировано во Всеволожском районе — 307. В Выборгском районе заболело 135 человек, в Гатчинском — 41, в Тосненском — 38, в Бокситогорском — 21, в Ломоносовском — 17.

Среди населенных пунктов лидером по числу больных стала деревня Новосергиевка во Всеволожском районе. Там зарегистрировано 123 случая коронавируса. Вспышка инфекции произошла в нелегальном хостеле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Ленинградской области выявлено 39 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 16 пациентов. Летальных исходов не зарегистрировано.