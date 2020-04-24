В Нью-Йорке в июне планируют начать снятие ограничений из-за коронавируса

В трех штатах Америки наметились улучшения эпидемиологической обстановки.

Речь идет о Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. В случае улучшения ситуации с заболеваемостью, уже в начале лета станет возможными постепенное снятие ограничительных мер. Количество смертей в этих штатах начинает снижаться. Об этом сообщает Институт метрик и оценки здоровья.

Разумеется, резко снимать ограничения нельзя. Нужно постараться максимально точно учесть все риски и действовать разумно, исходя из ситуации. Для этого, необходимо выработать определенный план действий. Важно продолжать в полном объеме все медицинские исследования на коронавирус и контролировать заболевших и контактирующих с ними. Социальное дистанцирование должно продолжать соблюдаться, поэтому на начальных порах необходимо избегать скопления граждан.

Чтобы начать восстанавливать экономику, Америке необходимо позволить людям снова вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей. Но сделать это нужно так, чтобы не спровоцировать очередную вспышку заболеваемости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые считают, что число зараженных COVID-19 может быть в десятки раз выше.