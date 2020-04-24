В больнице Петербурга находятся 48 детей с коронавирусом

Юные пациенты размещены в Детской больнице №5 имени Филатова.

В стационар поступают также дети с подозрением на коронавирусную инфекцию и с симптомами ОРВИ и пневмонии.

В настоящее время в медицинском учреждении находятся 48 детей с подтвержденным COVID-19 и 7 взрослых, которые находятся там для ухода за своими родными. Помимо этого, в стационаре лежит еще 91 человек. Они являются контактными с зараженными и имеют соответствующие симптомы. Об этом рассказала главный врач детской больницы Людмила Исанкина телеканалу «Санкт-Петербург».

К счастью, болезнь у детей проходит куда легче, чем у взрослых. Но они могут переносить патоген, даже, если у них не проявляются симптомы. Из-за этого под угрозой могут быть их близкие, в том числе, пожилые люди, входящие в группу риска. Из-за этого очень важно, чтобы все граждане соблюдали режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выделят 5,5 тысяч коек для больных коронавирусом.