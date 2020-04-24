Петербург получит 200 миллионов рублей на организацию горячего питания школьников

Петербург получит 200 миллионов рублей на организацию горячего питания школьников
Питание будет бесплатным. Фото: Pixabay

Для обеспечения горячим питанием юных учащихся 1-4 классов образовательных учреждений, средства выделят из федерального бюджета.

Сегодня, 24 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов провел телефонный разговор с министром финансов России Антоном Силуановым.

Градоначальник сообщил, что закон, которые позволит обеспечить питанием детей за счет города, сейчас рассматривается в Законодательном Собрании.

Согласно произведенным расчетам, в период с сентября по декабрь 2020 года, на данные цели необходимо потратить 1,16 млрд рублей. Из них 18,5% (216 млн рублей) выделят из федерального бюджета. Остальные расходы покроет бюджет Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящий момент в начальных классах получают образование 220 тысяч детей. Льготные категории школьников, которые составляют 45 тысяч из общего числа, уже обеспечены бесплатным питанием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти младшие школьники получат бесплатное горячее питание.

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