В США за сутки от коронавируса умерли более 3,3 тысяч человек

В США за сутки от коронавируса умерли более 3,3 тысяч человек
Флаг США. Фото: Pixabay

В США за сутки от коронавируса умерли 3 332 человека. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее скончались 2 139 человек. Число жертв коронавируса в США достигло 51 017 человек, зараженных коронавирусом.

Общее число случаев заражения в стране достигло 890 524, за последние сутки выявлены 28 819 новых случаев.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США. По его словам, после пандемии мир уже не будет прежним. Ситуация с коронавирусом скажется на экономике и зарплатах.

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