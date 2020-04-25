Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном рассказала, что у людей, которые ранее переболели какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19.

Вирусолог Кристиан Дростен заявил, что иммунитет был обнаружен у 34% пациентов, у которых никогда не было контакта с новым коронавирусом, сообщает NDR.

Он отметил, что наличие приобретенного иммунитет введет к бессимптомному или более мягкому протеканию заболевания.

К такому выводу ученые пришли после изучения Т-лимфоцитов, которые играют важную роль в приобретенном иммунном ответе как уже выздоровевших людей с COVID-19, так и тех, кто еще не успел заразиться.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 832 441 человек. Скончались 197 342, при этом 807 037 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.