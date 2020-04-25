Врач умерла после того, как ей четыре раза отказали в тесте на коронавирус

Врач лабораторной диагностики одного из госпиталей в Фармингтон Хиллс (штат Мичиган) Дебора Гейтвуд скончалась, не дождавшись теста на коронавирус.

В марте у 63-летней женщины появились симптомы коронавирусной инфекции: поднялась температура и появился сухой кашель, сообщает телеканал FOX 2 Detroit. Она обратилась за медицинской помощью. Врачи заключили, что у женщины развились симптомы COVID-19 и отправили на самоизоляцию, а тест не сделали.

По словам дочери, мать еще три раза пыталась получить тест на коронавирус, но безрезультатно. Вместо этого врачи назначали ей симптоматическое лечение и отправляли «отдыхать» дома.

Спустя некоторое время состояние женщины ухудшилось и ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Пару дней спустя Дебора Гейтвуд скончалась от осложнений.

В США за сутки от коронавируса умерли 3 332 человека. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. Число жертв коронавируса в США достигло 51 017 человек, зараженных коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 890 524, за последние сутки выявлены 28 819 новых случаев.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 832 441 человек. Скончались 197 342, при этом 807 037 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в Instagram рассказал о ситуации с коронавирусом в США. По его словам, после пандемии мир уже не будет прежним. Ситуация с коронавирусом скажется на экономике и зарплатах.