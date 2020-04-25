Ученые из Италии назвали реальную статистику смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о числе летальных исходов от нового коронавируса в Ломбардии, которая стала очагом пандемии в стране.

Как говорится в исследовании, опубликованном на портале medRxiv, специалисты изучили данные о тестировании на коронавирус, вместо использования официальной статистики властей. Данные собраны с десяти населенных пунктов, в которых проживает 50 тысяч человек.

После ученые изучили статистику смертности с момента, когда в регионе закрыли границы, и до того, как в населенных пунктах ввели карантин. Эти показатели они сравнили с аналогичными данными за предыдущие несколько лет.

Оказалось, что летальность составила 1,29%, среди людей старше 60 лет — 4,25%.

Эти результаты оказались ниже официальной статистики. Однако исследователи подчеркнули, что смертность от коронавируса существенно выше, чем от гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые определили наиболее вероятный способ заражения COVID-19.