На Украине за сутки выявили 478 случаев коронавируса

Государственный флаг Украины. Фото: Рixabay
Государственный флаг Украины. Фото: Рixabay

На Украине за сутки зафиксировали 478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Таким образом число зараженных в стране выросло до 8 125 человек. Скончался от COVID-19 201 пациент. При этом 782 человека выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 832 441 человек. Скончались 197 342, при этом 807 037 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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