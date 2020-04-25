На Украине за сутки выявили 478 случаев коронавируса

На Украине за сутки зафиксировали 478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.
Таким образом число зараженных в стране выросло до 8 125 человек. Скончался от COVID-19 201 пациент. При этом 782 человека выздоровели.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 832 441 человек. Скончались 197 342, при этом 807 037 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.