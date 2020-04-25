За сутки на коронавирус проверили более 9 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 9335 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в борьбе с коронавирусом в городе.

По данным на 24 апреля, число зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 2711 человек. С начала пандемии скончались 20 человек. При этом 411 выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 832 441 человек. Скончались 197 342, при этом 807 037 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.