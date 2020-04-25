В России проведено более 2,7 миллионов тестов на COVID-19

В России проведено более 2,7 миллионов тестов на коронавирус.

За последние сутки проведено 169 тысяч тестов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 168 тысяч человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Общее число заразившихся в России выросло до 68 622 человек, умерли 615. При этом 5 568 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.