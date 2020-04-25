Число жертв коронавируса в Германии выросло до 5,5 тысячи человек

За сутки в Германии выявлено 179 случаев заражения коронавирусом. Таким образом число жертв коронавируса в стране достигло 5,5 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.

За все время от коронавируса вылечились примерно 109,8 тысячи человек, прирост составил около 3 тысяч выздоровевших за день.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 834 366 человек. Скончались 197 409, при этом 808 023 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.