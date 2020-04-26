В Китае за сутки никто не умер от коронавируса

В Китае за сутки никто не умер от коронавируса
Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань. Фото: pixabay.com

Новых смертельных случаев коронавируса за последние сутки в Китае не зафиксировано. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

За последние сутки в Китае зафиксировано лишь 11 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять завезены из-за рубежа. Всего в больницах КНР остаются около 800 человек, 51 пациент находится в тяжелом состоянии.

Число зараженных коронавирусом в стране достигло 82 827 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 921 201 человек. Скончались 203 289, при этом 836 970 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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