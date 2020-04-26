Италия не будет открывать границы для туристов до конца года

Италия до конца года не планирует открывать границы для иностранных туристов.

По словам министра культуры и туризма республики Дарио Франческини, открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства, сообщает La Repubblica.

При этом в Италии допустили, что в мае в стране откроются музеи и главные достопримечательности, которые были закрыты из-за коронавируса.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановили работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий.

В Италии общее число случаев заражения с начала эпидемии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994 человека, жертвам коронавируса стали 25 969.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 921 201 человек. Скончались 203 289, при этом 836 970 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.