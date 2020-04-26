На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 8617 человек

На Украине за сутки зафиксировано 492 случая заражения коронавирусом.

Таким образом в стране число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 8617, скончались восемь человек. Число жертв коронавируса выросло до 209 человек, выздоровели 840 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 922 063 человека. Скончались 203 307, при этом 837 109 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.