В Германии раскритиковали желание стран Европы поскорее открыть границы

В Германии раскритиковали желание стран Европы поскорее открыть границы
Флаг Германии.Фото: Pixabay

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал стремления стран Европы поскорее открыть границы для иностранных туристов.

Он отметил, что «гонка» за открытием границ ведет к неприемлемым рискам в условиях пандемии коронавирус, сообщает издание Bild. Министр также призвал «не саботировать» успехи в борьбе с распространением вируса и подходить к открытию границ «настолько ответственно, насколько это возможно».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 924 265 человек. Скончались 203 324, при этом 837 721 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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