В Германии раскритиковали желание стран Европы поскорее открыть границы

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал стремления стран Европы поскорее открыть границы для иностранных туристов.
Он отметил, что «гонка» за открытием границ ведет к неприемлемым рискам в условиях пандемии коронавирус, сообщает издание Bild. Министр также призвал «не саботировать» успехи в борьбе с распространением вируса и подходить к открытию границ «настолько ответственно, насколько это возможно».
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 924 265 человек. Скончались 203 324, при этом 837 721 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.