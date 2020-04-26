В Петербурге еще 29 человек выздоровели от коронавируса

В Петербурге еще 29 человек выздоровели от коронавируса
инфекцией. Число заражений коронавирусом в городе достигло 3077 человек. Фото: Pixabay

В Петербурге еще 29 человек, которые болели коронавирусом, выздоровели.

Согласно данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в городе выздоровели 489 человек, 27 погибли.

В Петербурге выявлен 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число заражений коронавирусом в городе достигло 3077 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 931 923 человека. Скончались 203 596, при этом 838 895 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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