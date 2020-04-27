В Китае за сутки зафиксировали три случая заражения коронавирусом

Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

В Китае за сутки выявили всего три новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 человек, жертв зарегистрировано не было. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае зафиксировано 1636 ввозных случаев коронавирусной инфекции, до сих пор болеют 627 человек, 1009 человек выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 994 734 человека. Скончались 206 990, при этом 878 816 человек выздоровели.

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