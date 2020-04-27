Япония закрыла въезд в страну для России

Власти Японии приняли решение о закрытии границ для россиян из-за коронавируса.

Такое решение принял правительственный штаб по противокоронавирусным мерам, пишет ТАСС.

В список стран, откуда запрещен въезд в Японию попали Белоруссия, Украина, а также 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Всего список, в который ранее были включены США, страны Европы, Южная Корея, Китай и страны Юго-Восточной Азии, включает в себя 87 государств.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 294 958 человек. Скончались 206 997, при этом 878 955 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.