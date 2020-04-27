Губернаторы ожидают продления режима нерабочих дней до 11 мая

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предположил, что Владимир Путин собирается продлить режим нерабочих дней в России.

По его мнению, нерабочие дни будут продлены » как минимум до 11 мая».

«Ждем заявление президента во вторник», — отметил Кувшинников, пишет ТАСС.

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин проведет совещание с главами регионов. Скорее всего на нем он сделает заявление о возможном изменении карантинных мер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил вариант того, что новости о ситуации с COVID-19 в России и связанными с ними мерами, граждане услышат уже в ближайшие дни.

Путин уже дважды обращался к россиянам — 25 марта и 2 апреля. В первый раз было объявлено о введении нерабочей недели. Также, президент рассказал и различных мерах для поддержки населения и бизнеса в текущей эпидемиологической ситуации. Второго апреля было объявлено о продлении режима самоизоляции до 30 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 294 958 человек. Скончались 206 997, при этом 878 955 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.