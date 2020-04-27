В Германии число зараженных коронавирусом превысило 155 тысяч человек

В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 155 тысяч, жертвами стали более 5,7 тысячи, сообщает институт Роберта Коха.

Число летальных исходов в стране от коронавируса достигло 5750. При этом вылечились более 114 тысяч человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 294 958 человек. Скончались 206 997, при этом 878 955 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

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