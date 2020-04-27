В Индии число заболевших коронавирусом превысило 27 тысяч

В Индии за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 870 человек и достигло 27 892, сообщили в министерстве здравоохранения и семейного благополучия.

На сегодняшний день лечение проходят 19 868 человек. Выздоровели 6185 пациентов (+381 за сутки), жертвами стали 872 (+48).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 294 958 человек. Скончались 206 997, при этом 878 955 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.