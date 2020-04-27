Детям Петербурга выдали более 941 тысячи продуктовых наборов

В образовательных и дошкольных учреждения Петербурга выдали 941 тыс. 435 продуктовых наборов. Об этом информирует городская администрация утром 27 апреля.

Школьники и учащиеся средних профессиональных учреждений получили 538 тыс. 775 наборов. Всего для них предусмотрено 550 тыс. пайков.

Воспитанникам детского сада выдано 398 тыс. 482 продуктовых набора из 540 тыс. запланированных. Раздача предусмотрена в 1 тыс. 128 детских садах.

Ученики образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием детей получили 4 тыс. 178 наборов. Всего будет выдано 4 тыс. 445.

Продуктовые наборы включают крупы, макароны, консервы, чай, соки, шоколад, молоко, джемы и другие продукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 5 тыс. 821 человек. В России количество лабораторных исследований превысило 3 млн.