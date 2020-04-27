В Литве число зараженных коронавирусом достигло 1449 человек

Инфицированные, но не зараженные - это, как правило, люди, которые контактировали с больными. Фото: pixabay.com

Инфицированные, но не зараженные - это, как правило, люди, которые контактировали с больными. Фото: pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 1449. Об этом сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

В Литве за прошедшие сутки выявлено 11 случаев заражения, всего выздоровели 474 человека, 41 погиб.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 002 887 человек. Скончались 207 080, при этом 882 482 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.