Финские врачи считают, что тесты на коронавирус могут показывать неверные результаты

В худшем случае половина тестов на коронавирусную инфекцию могут давать ложный отрицательный результат, заявляет главврач Лаборатории клинической микробиологии Финляндии Майя Лаппалайнен.

Как сообщает служба новостей Yle, тесты, которые проводятся с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), считаются довольно надежными. Однако в лучшем случае достоверными считаются результаты 80% тестов.

Врачи считают, что самый достоверный результат можно получить, если сделать тест на ранних сроках заболевания, поскольку в это время вирус выводится из организма более интенсивно. Однако, если тест проводится слишком рано, то вируса в организме может быть очень мало, что также покажет недостоверный результат.

На поздних стадиях болезни, когда вирус уже перешел в легкие, ПЦР-тест может его не выявить. В этом случае образец должны брать из нижних дыхательных путей, однако это не всегда бывает возможно.

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