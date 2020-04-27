В Великобритании увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом

В последние недели у юных пациентов фиксируется воспалительный синдром на фоне возможного инфицирования патогеном. Из-за него многие больные попадают в реанимацию. Об этом сообщает Daily Mail.
Национальная служба здравоохранения уже предупредила врачей Великобритания о настораживающей тенденции. У зараженных детей диагностируются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы болезни Кавасаки. Увеличение заболеваемости среди самой молодой части населения наблюдается не только в столице Королевства — Лондоне, но и в других городах.
В настоящий момент, в Британии зафиксировано более 153 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Ее жертвами стали более 20 тысяч человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании карантин продлили на три недели. Эпидемиологическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.