В Великобритании увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом

В последние недели у юных пациентов фиксируется воспалительный синдром на фоне возможного инфицирования патогеном. Из-за него многие больные попадают в реанимацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Национальная служба здравоохранения уже предупредила врачей Великобритания о настораживающей тенденции. У зараженных детей диагностируются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы болезни Кавасаки. Увеличение заболеваемости среди самой молодой части населения наблюдается не только в столице Королевства — Лондоне, но и в других городах.

В настоящий момент, в Британии зафиксировано более 153 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Ее жертвами стали более 20 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании карантин продлили на три недели. Эпидемиологическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.