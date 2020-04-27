Коронавирус может стать причиной невралгических заболеваний

Коронавирус может стать причиной невралгических заболеваний
Пациенты испытывают дополнительные страдания. Фото: pixabay.com

На симптомы жалуется ряд пациентов в российских больницах.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем пишет «Московский комсомолец». Эксперты отмечают, что коронавирусные пациенты жалуются на симптомы невралгических заболеваний. По предварительным данным, это происходит из-за того, что иммунная система по ошибке атакует нервные клетки. Это может стать результатом мышечной слабости и параличу — и это помимо лихорадки и кашля. Отмечается, что у больных бывают воспаление, отек мозга, инсульт, головокружения и прочие проблемы со здоровьем.

Напоминаем, что в России на данный момент зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом. Вылечившихся 7 346, а скончавшихся пациентов почти 800.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве выросло количество пациентов с пневмонией. Количество госпитализированных с этим диагнозом выросло на 70%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус симптомы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал слухи о массовом увольнении ...
В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро
Коронавирус может стать причиной невралгических заболеваний
В Москве выросло количество пациентов с пневмонией
В Роспотребнадзоре допустили отмену режима самоизоляции после майских праздников
Пентагон опубликовал видео с НЛО
РПЦ утвердила систему наказаний для священников, нарушающих самоизоляцию
МВД подготовило кодекс этики для полицейских