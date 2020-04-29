В Турции не откажутся от шведского стола

Ранее была местными СМИ распространена информация, что во время начала туристического сезона, гостей ждут некоторые изменения в оказании услуг. Например, шведский стол заменят комплексным обедом, а систему all inclusive отменят. Ссылались источники на министра культуры и туризма Мехмет Нури Эрсоя.

Опроверг данную информацию глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Отмена данных услуг физически невозможна, так как турагентства уже продают их в составе туров. Слова министра были неверно поняты. Сама система полностью сохранится, просто будет немного видоизменена. Речь идет исключительно о усилении мер предосторожности и санитарной безопасности. Также, социальное дистанцирование организовать будет несложно, поскольку большого наплыва туристов пока не ожидается. Об этом сообщают РИА новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция планирует открыть турсезон в конце мая.