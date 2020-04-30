Российский ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа

Российский ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа
Коронавирус. Фото: Pixabay

COVID-19 гораздо опаснее вируса свиного гриппа, эпидемия которого пришлась на 2009 год.

Вирус H1N1 тоже принес немало жертв, но нынешняя эпидемиологическая ситуация гораздо хуже. Если взять статистику и посмотреть, сколько пациентов с гриппом и коронавирусом попадали в реанимацию, можно понять, что сравнения неуместны. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шульдяков во время пресс-конференции по коронавирусу.

Примерно половина пациентов, которых подключают к искусственной вентиляции легких при тяжелом течении болезни, не выживают. В России на аппаратах ИВЛ находятся много больных с коронавирусом. Так что, совершенно очевидно, что коронавирус гораздо опасней для жизни, чем свиной или птичий гриппы, эпидемии которых человечество уже пережило.

В связи с этим, очень важно понимать, что все ограничительные меры оправданы. Болезнь очень опасна, поэтому стоит проявлять осознанность и оставаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пульмонолог Минздрава сравнил смертность от коронавируса в России и США.

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