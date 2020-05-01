Назван район в Ленобласти, где меньше всего случаев COVID-19

В Ленинградской области Лодейнопольский район остается самым благополучным и безопасным по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Ленобласти число зараженных коронавирусом прибавилось на 44. Общее число заражений коронавирусом за все время эпидемии составляет 929 человек. Хуже всего ситуация с COVID-19 обстоит во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.

Как сообщает Online47, больше всего новых случаев коронавируса по области зафиксировано в Выборгском районе — 11 заболевших за сутки. Этот район продолжает занимать второе место по общему числу заболевших — всего 184 человека.

Всеволожский район уже несколько недель занимает первою строчку в «антирейтинге» областных районов с наибольшим числом зараженных. При этом за последние сутки здесь диагностировали коронавирус всего одному человеку.

Следом идет Гатчинский район, где с начала пандемии было выявлено 148 случаев заражения. За сутки было выявлено всего два новых случая.

Что касается самых благополучных районов, то здесь лидирует Лодейнопольский (1 случай COVID-19 за все время и 0 за последний день), Лужский (2 и 0 соответственно) и Подпорожский (4 и 1 за 30 апреля).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазинах Ленобласти с 1 мая вводят масочный режим.