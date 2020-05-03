Петербуржцы под вечер разбрелись по домам, но не все

Петербуржцы под вечер разбрелись по домам, но не все
Петербург занимает 14место. Фото: скриншот

Индекс самоизоляции составил 3,7 балла. Большинство граждан сидят дома.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Самоизоляция». Улицы Санкт-Петербурга к половине девятого вечера почти опустели. Индекс самоизоляции составляет 3,7 балла – это значит, что большинство сидят дома, но все-таки не все. Сейчас Петербург занимает 14 место среди городов-миллионников. На место месте красноярцы, на втором – жители Новосибирска, на третьем — жители Омска. Петербуржцам есть к чему стремиться.

До того, как началась пандемия, петербуржцев в аналогичное время в городе было куда больше. Можно сказать, что граждане не особо тщательно соблюдать введенные меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утром индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,9. Большинство горожан все же соблюдают карантин, оставаясь дома. При этом в 8:00 соответствующий индекс составлял 4,0, в 7:00 — 4,3.

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