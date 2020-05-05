В США от коронавируса скончались 70 тысяч человек

Инфекцию диагностировали у более чем 1,1 миллиона пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщили в Университете Джона Хопкинса. В заявлении говорится, что от коронавируса в Америке скончались более 70 тысяч человек. Всего зарегистрировано 1 192 119 миллиона случаев, выздороветь успели 187 тысяч человек. В стране ожидают, что количество жертв будет увеличиваться – оно может стать вдвое больше, чем сейчас, уже в ближайшее время.

Напоминаем, что в России с начала пандемии заболели 155 тысяч человек, из них умерли 1,4 тысяч пациентов. Пока что граждане остаются дома и соблюдают режим самоизоляции, но меры могут смягчить уже после 11 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле объяснили, будут ли сняты ограничения после 12 мая. Власти хотят посмотреть, какова будет динамика роста или же снижения инфицированных. От этих показателей будут