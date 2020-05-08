Назван организатор убиства миллиардера Минеева

Источник: СК назвал еще одного организатора убийства Минеева. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Источник: СК назвал еще одного организатора убийства Минеева. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственный комитет установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минаева, произошедшего в 2014 году.

Заочное обвинение предъявлено президенту «Федерации Киокусинкай Республики Дагестан» Сарудину Багаудинову, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным агентства, Багаудинов объявлен в международный розыск. Заочно его обвиняют в убийстве, попытке легализовать средства, полученные преступным путем, а также в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, четырем фигурантам дела 8 мая заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России.

Напомним, Алексндр Минеев был убит в январе 2014 года. Следствие полагает, что целью убийства был захват бывших торговых площадей магазинов «Партия», которые оценивались в 1 млрд долларов США.