Финские ученые разработали вакцину от коронавируса

В Университете Восточной Финляндии ученые разработали почти готовую к эксплуатации вакцину против коронавируса. Она представляет собой спрей для носа.

По словам ученых, Финляндия могла бы запустить производство вакцины своими силами без помощи международных фармацевтических гигантов.

Как отмечает профессор вирусологии Университета Хельсинки Калле Саксела, при активном участии властей вакцинацию против коронавируса могли бы начать уже этой осенью.

С точки зрения стратегического снабжения Финляндия нуждается в собственном производстве вакцины. Иначе поставок вакцины от иностранных производителей придется долго ждать и может возникнуть дефицит.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 415 555 человек. Скончались 280 593, при этом 1 446 219 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 209 688 человек, умерли 1 915 . При этом 34 306 пациентов вылечились.

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