Северный магнитный плюс Земли резко смещается

Северный магнитный плюс Земли резко смещается
Один из полюсов находится над Канадой, другой - под Сибирью. Фото: pixabay.com

По результатам наблюдений последних лет, ученые вынуждены признать, что северный магнитный полюс нашей планеты активно смещается.

Магнитное поле Земли формируется благодаря содержанию ядра планеты, баланс создают две магнитные «капли» вдоль внешнего ядра, одна из них находится над Канадой, другая — рядом с российской Сибирью. Сейчас одна «сторона» подавляет «конкурента».

Команда американских геофизиков отследила, что полюс все больше смещается в сторону Сибири. О своем открытии и причинах сдвига исследователи рассказали в научном издании Nature Geoscience. Отметим, что данные специалистов важны для сфер навигации и картографии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Финляндии продемонстрировали вакцину от коронавируной инфекции. Она изготовлена в виде спрея для носа и почти готова к использованию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
земля магнитный полюс наука
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Латвии за сутки зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
В Петербурге число зараженных COVID-19 достигло 7404 человек
В Смольном назвали сумму штрафа за нарушение масочного режима
Роспотребнадзор утвердил поэтапное снятие ограничительных мер
Северный магнитный плюс Земли резко смещается
В Удмуртии на месте бывшего арсенала из-за загоревшейся травы начался пожар
Финские ученые разработали вакцину от коронавируса
Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым, так как проиграл Гэтжи