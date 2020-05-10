Северный магнитный плюс Земли резко смещается

Один из полюсов находится над Канадой, другой - под Сибирью. Фото: pixabay.com

Один из полюсов находится над Канадой, другой - под Сибирью. Фото: pixabay.com

По результатам наблюдений последних лет, ученые вынуждены признать, что северный магнитный полюс нашей планеты активно смещается.

Магнитное поле Земли формируется благодаря содержанию ядра планеты, баланс создают две магнитные «капли» вдоль внешнего ядра, одна из них находится над Канадой, другая — рядом с российской Сибирью. Сейчас одна «сторона» подавляет «конкурента».

Команда американских геофизиков отследила, что полюс все больше смещается в сторону Сибири. О своем открытии и причинах сдвига исследователи рассказали в научном издании Nature Geoscience. Отметим, что данные специалистов важны для сфер навигации и картографии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Финляндии продемонстрировали вакцину от коронавируной инфекции. Она изготовлена в виде спрея для носа и почти готова к использованию.