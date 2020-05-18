Размер накопительных пенсий в России снизится в 2021 году

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством труда, в следующем году размер накопительных пенсий россиян снизится.
Причиной этого стало изменение срока расчета выплаты накопительной части пенсии гражданам, он увеличился на полгода, с 258 до 264 месяцев, — то есть до 22 лет. Таким образом, сумма пенсионных накоплений будет ежемесячно выплачиваться, согласно новому периоду.
При этом в ведомстве подчеркивают, что у россиян нет риска получить пенсию не полностью, население имеет право получить накопительную часть единовременно по достижению пенсионного возраста, либо передать деньги по наследству. В Минтруда также отмечают, что размер накопительной части пенсии никак не влияет на страховые выплаты.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионеры Петербурга начали получать выплаты за соблюдение самоизоляции.