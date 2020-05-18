Размер накопительных пенсий в России снизится в 2021 году

Размер накопительных пенсий в России снизится в 2021 году
Единовременная выплата накопительной части производится при соответствии ряду критериев. Во-первых, достижение пенсионного возраста, во-вторых, общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше пяти процентов от назначенной гражданину страховой пенсии. Фото: pixabay.com

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством труда, в следующем году размер накопительных пенсий россиян снизится.

Причиной этого стало изменение срока расчета выплаты накопительной части пенсии гражданам, он увеличился на полгода, с 258 до 264 месяцев, — то есть до 22 лет. Таким образом, сумма пенсионных накоплений будет ежемесячно выплачиваться, согласно новому периоду.

При этом в ведомстве подчеркивают, что у россиян нет риска получить пенсию не полностью, население имеет право получить накопительную часть единовременно по достижению пенсионного возраста, либо передать деньги по наследству. В Минтруда также отмечают, что размер накопительной части пенсии никак не влияет на страховые выплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионеры Петербурга начали получать выплаты за соблюдение самоизоляции.

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