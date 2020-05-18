Попова рассказала, когда откроются кинотеатры и спортзалы

Она назвала необходимые условия.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24». Она ответила на вопрос о том, когда стоит ожидать открытия кинотеатров и спортзалов. Попова заверила, что их не будут открывать в первую очередь – может быть только после прохождения трех этапов послабления. Для начала гражданам позволят выходить на прогулки и заниматься спортом, но при этом им нужно будет соблюдать дистанцию и не собираться в компании, состоящие из более чем трех человек.

На втором этапе откроют магазины и заведения в сфере услуг.

«И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли»,

— заявила Попова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на самоизоляции в России набирают популярность автокинотеатры. Это кинотеатры на открытом воздухе, в которых за плату показывают кино на большом экране, но зрители при этом сидят в машине — каждый в своей.