Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве матери пятерых детей

Невский районный суд Петербург избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве матери пятерых детей. Следствие полагает, что он забил её до смерти.

Обвиняемый решением суда заключен под стражу до 21 июля 2020 года. Против меры пресечения он не возражал, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 мая.

По версии следствия, мужчина 15 мая в одной из квартир по Дальневосточному проспекту жестоко избил свою сожительницу. Женщина была госпитализирована в одну из больниц города и скончалась несколько дней спустя. У погибшей остались 5 несовершеннолетних детей.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детей умершей женщины к себе могут забрать бабушка и дедушка. По словам уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, они могут захотеть оформить опеку. Вопрос пока не решен.