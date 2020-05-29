В Петербурге вдвое рухнул спрос на жилье

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в Смольном в текущем году не ожидают серьезных задержек строительства жилья, поскольку на территории города нет объектов жилого назначения, возведение которых остановилось бы в условиях пандемии. Фото: pixabay.com

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в Смольном в текущем году не ожидают серьезных задержек строительства жилья, поскольку на территории города нет объектов жилого назначения, возведение которых остановилось бы в условиях пандемии. Фото: pixabay.com

В условиях коронавирусной пандемии рынок недвижимости в Северной столице, как и почти все остальные отрасли, оказался в глубоком кризисе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгений Барановский. В ходе онлайн-конференции чиновник заявил, что по последним данным спрос на жилье в городе рухнул на 50-55%. При этом он отметил, что представители рынка надеются на действенность предпринятых государством мер поддержки и возвращение к докризисным показателям.

Тем не менее, добавил Барановский, сегодняшняя статистика заключение долевых договоров демонстрирует положительную динамику. Кроме того, растет доля проектов с использованием эскроу-счетов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время изоляции бюрократические процедуры при покупке недвижимости значительно усложняют сделки.