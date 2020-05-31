В доме на Кирочной улице приступили к демонтажу уцелевших балконов

В Центральном районе Санкт-Петербурга, возле аварийного дома по Кирочной улице, 20, где произошло обрушение четырех балконов, начались работы по демонтажу уцелевших.

В воскресенье, 31 мая, рабочие приступили к демонтажу балконов в доме №20 по Кирочной улице, о чем gazeta.spb.ru рассказали очевидцы. Участок, где ведутся работы, огражден предупредительными лентами, возведены временные конструкции для проведения демонтажа.

Напомним, что инцидент произошел утром 26 мая. Четыре балкона обрушились с фасада здания, построенного в 1935 году. Первой не выдержала верхняя конструкция, а под её тяжестью провалились остальные три. Отметим, что еще 19 лет назад дом включили в перечень объектов культурного наследия города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению администрации Центрального района, обрушение могла спровоцировать коррозия металла, вызванная неполадками в гидроизоляции старого здания.