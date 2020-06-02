Мошенники через «ВКонтакте» оставили пенсионерку без денег и «повеисли» кредит

В Василеостровском районе Северной столицы пожилая жительница в Сети лишилась денег и обзавелась кредитом. Правоохранители проводят проверку по факту мошеннических действий.

В понедельник, 1 июня, в отдел полиции обратилась 69-летняя женщина, проживающая в доме №40 по улице Кораблестроителей. Она рассказала, что 30 мая в соцсети «ВКонтакте» от знакомой ей поступило сообщение, что проводится лотерея с розыгрышем 5,5 тыс. рублей. Чтобы стать участником, нужно предоставить данные банковской карты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка переслала данные своего личного кабинета «Сбербанк Онлайн», после чего с ее банковской было списано около 60 тыс. рублей, а также зачислен кредит на сумму более 150 тыс. рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества будет принято после получения документов, подтверждающих проведение операций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти раскрыли схему обмана пенсионеров.