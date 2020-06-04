Лебедев объяснил, как относится к поправкам в Конституцию

Он заявил, что чувствует себя обманутым после участия в агитационном ролике.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщает Росбалт. Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, почему принял участие в съемках в ролике, который призывает россиян идти голосовать «за» поправки в Конституцию. Он отметил, что власти предложили много хороших вещей, их поддержать не стыдно, так как это «положительный популизм». Лебедев также не видит ничего плохого в обнулении сроков президента Владимира Путина.

Он подчеркнул, что теперь считает себя обманутым, так как некоторые формулировки изменились. Лебедев теперь не хочет идти на выборы.

«Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции»,

— добавил дизайнер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в КПРФ отказались комментировать долги Бортко за агитацию.