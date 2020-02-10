В КПРФ отказались комментировать долги Бортко за агитацию

В Санкт-Петербургском городском отделении КПРФ отказались комментировать иск к экс-кандидату в губернаторы Владимиру Бортко. Взыскать с него через суд более 4 млн пытается компании ООО «Реклама-Центр».

«Мы знаем о данной ситуации, но комментировать ничего не будем», — заявили gazeta.spb.ru представители КПРФ.

Связаться с самим Бортко также не удалось. На звонки он не отвечает.

Напомним, Владимир Бортко представлял партию КПРФ на выборах губернатора Петербурга в 2019 году. В конце августа он решил снять свою кандидатуру.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в Октябрьский районный суд поступило исковое заявление от ООО «Реклама-Центр», с которым у Бортко был договор по подготовке и размещению агитационных материалов на выборах. Представители компании утверждают, что экс-кандидат в губернаторы не заплатил за услуги за август. При этом работа была выполнена в полном объеме. Предварительное судебное заседание назначено на 11 марта.