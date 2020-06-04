Перечислены самые востребованные профессии во время пандемии

В среднем россиянам предлагали зарплату в размере почти 56 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщает Forbes со ссылкой на данные Headhunter. В мае россиянам предлагали заработать в среднем 55,9 тысяч рублей – это больше на 30%, чем в аналогичный период прошлого года и больше, чем в апреле 2020 года. Первое место среди самых востребованных сфер заняла добыча сырья, второе – высший менеджмент, третье – строительство и недвижимость. Среди самых высокооплачиваемых профессий также оказались рабочие – больше всего денег могут заработать бригадиры, автослесари, строители и сварщики.

В компании отметили, что спрос на рабочих увеличивается с каждым годом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты перечислили самые востребованные профессии после пандемии коронавируса. По мнению специалистов, после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией вырастет спрос на антикризисных консультантов, которые смогут помочь предприятиям восстановиться после карантина.