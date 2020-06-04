Сбербанк перейдут на новую систему переводов уже к концу недели

Речь идет о переводах с подпиской.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что к концу текущей недели будет совершен переход на новую систему переводов. Граждане теперь не будут платить комиссию, если в месяц сумма не превышает 50 тысяч рублей. Если же лимит будет исчерпан, то придется оформлять подписку или же заплатить комиссию в размере 1%. Кирсанова подчеркнула, что абсолютное большинство пользователей будут пользоваться сервисом бесплатно – таких 90%.

Отмечается, что после перехода появится также новая система подписок, с которой пользователи ознакомятся в ближайшее время.

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