Сбербанк перейдут на новую систему переводов уже к концу недели

"Сбербанк". Фото: Baltphoto
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

Речь идет о переводах с подпиской.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что к концу текущей недели будет совершен переход на новую систему переводов. Граждане теперь не будут платить комиссию, если в месяц сумма не превышает 50 тысяч рублей. Если же лимит будет исчерпан, то придется оформлять подписку или же заплатить комиссию в размере 1%. Кирсанова подчеркнула, что абсолютное большинство пользователей будут пользоваться сервисом бесплатно – таких 90%.

Отмечается, что после перехода появится также новая система подписок, с которой пользователи ознакомятся в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России хотят увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми. Котяков хочет проанализировать то, насколько эта сумма актуальна, и в случае чего увеличить выплаты уже в 2021 году.

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