В России насчитали почти 284 млн банковских карт

Это – исторический максимум, уверяют эксперты.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем говорится в материалах Банка России. Согласно данным, в России на данный момент банковских карт в стране выдано почти 284 миллионов. Это – максимальное значение за всю историю. Число карт увеличилось на 16,7 миллионов, если сравнивать с аналогичным периодом в 2019 году. Благодаря им россияне совершили операций на 23 триллиона рублей.

Отмечается, что все чаще граждане предпочитают расплачиваться картами, а не наличными. Скорее всего, это связано с коронавирусом и тем, что еще совсем недавно вся страна соблюдала строгий режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России предложили ввести почасовую оплату труда. Ставка будет индексироваться раз в год в зависимости от инфляции. На сегодняшний день минимальная оплата за один час определяется с учетом МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.