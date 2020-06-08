Петербуржца нашли место на берегу Финского залива, куда свозят останки «СКА-Арены»

Туда приезжают машины с табличками «СКК».

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщает «Мойка78». Жители Санкт-Петербурга нашли место на берегу Финского залива, где хранят все, что осталось от разрушенной «СКА-Арены». Речь идет об устье реки Красненькая – туда периодически приезжают машины с табличками «СКК». Отмечается, что на происходящее никак не реагируют власти, а в «СКА-Арене» уверяют, что свалка со строительным мусором никак не связана с объектом. Тем не менее, на фото, опубликованных изданием, проблема все-таки есть.

Напоминаем, что обрушение СКК «Петербургский» произошло 31 января во время демонтажа здания. В результате погиб один из рабочих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга не будут выделять 10 млрд рублей на проект нового СКК в 2020 году. Отметим, что власти Северной столицы нашли подрядчика для реализации проекта, они подписали договор о возведении нового СКК с компанией «СКА Арена».