Петербуржца нашли место на берегу Финского залива, куда свозят останки «СКА-Арены»

Петербуржца нашли место на берегу Финского залива, куда свозят останки &#171;СКА-Арены&#187;
Власти никак не комментируют свалку. Фото: «Мойка78» / Валентин Егоршин

Туда приезжают машины с табличками «СКК».

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщает «Мойка78». Жители Санкт-Петербурга нашли место на берегу Финского залива, где хранят все, что осталось от разрушенной «СКА-Арены». Речь идет об устье реки Красненькая – туда периодически приезжают машины с табличками «СКК». Отмечается, что на происходящее никак не реагируют власти, а в «СКА-Арене» уверяют, что свалка со строительным мусором никак не связана с объектом. Тем не менее, на фото, опубликованных изданием, проблема все-таки есть.

Фото: «Мойка78» / Валентин Егоршин

Напоминаем, что обрушение СКК «Петербургский» произошло 31 января во время демонтажа здания. В результате погиб один из рабочих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга не будут выделять 10 млрд рублей на проект нового СКК в 2020 году. Отметим, что власти Северной столицы нашли подрядчика для реализации проекта, они подписали договор о возведении нового СКК с компанией «СКА Арена».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
скк финский залив
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно о ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Петербуржца нашли место на берегу Финского залива, куда свозят останки ...
На Пискаревском тушили сразу два грузовика
Армен Джигарханян угодил в больницу
На Гамбургской площади авария, мешающая проезду
Ученые рассказали о том,что коронавирус заражает поверхности
Более 736 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ
Мария Захарова получила новый дипломатический ранг