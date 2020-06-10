Манукян попал в аварию во время съемок клипа

Манукян попал в аварию во время съемок клипа
Манукян получил травму. Фото: Instagram @dava_m

Блогер отметил, что пришлось ехать в травмпункт.

Об этом стало известно 10 июня. Обо всем блогер Давид Манукян рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что снимал клип и во время сцены с ездой угодил в небольшую аварию. В результате артисту понадобилась помощь врача – у него «плечо ушло, рука ушла вниз». Рэпер был возмущен из-за того, как плохо к нему отнеслись врачи. Манукян уверяет, что его игнорировали и не оказывали экстренную помощь, хотя было очень неприятно.

Он добавил, что снял все на видео и скоро покажет, как с ним обращались в травмпункте. Манукян подчеркнул, что все равно доснимет клип и напомнил, что это будет его самая масштабная работа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян преподнёс Бузовой дорогое кольцо с бриллиантами. Оно стоило более 600 тысяч рублей.

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